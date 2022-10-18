الأولى على مستوى المملكة.. معالجة طفلة من انحراف بالعمود الفقري

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أجرى فريق طبي بقيادة الدكتور سلطان السالمي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل في قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، جراحة بالمنظار، لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما.

واستطاع الفريق من شد العمود الفقري لتعديل الانحراف بالتثبيت المرن للمريضة عن طريق المنظار وتكللت العملية بالنجاح، فيما تعد الأولى على مستوى المملكة.

طبيعة العملية الجراحية

من جانبه، أوضح الدكتور سلطان السالمي، أن الفريق الطبي أجرى عملية شد العمود الفقري لتعديل الانحراف بالتثبيت المرن لمريضة تبلغ من العمر 14، عاماً كانت تعاني من انحراف الجزء السفلي من العمود الفقري والفقرات القطنية مسبب لآلام شديدة أسفل الظهر وتعديل الانحراف من 65 درجة الى 7 درجات.

وأفاد السالمي أنه يطلق على هذه الحالة “جنف المراهقين غير معروف الأسباب”، حيث استغرقت مدة العملية من 6 الى 7 ساعات، حسب “الرياض”.

جراحة نادرة ومتقدمة

ونوه السالمي إلى أن هذه العملية تعد من العمليات النادرة والتي استطاع من خلالها الفريق -ولله الحمد- بإصلاح العمود الفقري بأحدث الطرق دون الرجوع إلى الطريقة التقليدية، وهي شق الظهر بجرح كبير ويستعمل فيها التثبيت الدائم بما قد يتسبب في مشاكل على المدى البعيد على المستويات المجاورة.

وتابع: “بفضل الله ثم بالطاقم الطبي وما يوليه معالي رئيس الجامعة من اهتمام ومتابعة للمستشفى الجامعي بالخبر التابع للجامعة وتوفر تقنيات ساهمت في نجاح العملية التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتم خروج المريضة من المستشفى لتمارس حياتها بشكل طبيعي جدا”.

الأولى على مستوى المملكة

أكد مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني، بأن هذه العملية تجرى لأول مره على مستوى المملكة عن طريق المنظار وتعد من العمليات المتقدمة جراحياً.

وثمّن الشهراني للأطباء وللفريق الطبي هذا الإنجاز الذي يعكس صورة مشرقة عن الطب في المملكة ومدى التقدم الذي وصل إليه ، من خلال أطباء متمكنين لهم قدرتهم تقديم أفضل الخدمات الطبية وتشخيص الحالات وعلاجها.

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Source almnatiq

