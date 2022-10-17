الكرة الذهبية.. كريم بنزيما يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم

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تُوج مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية رسميا كأفضل لاعب في العالم لعام 2022. وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية العريقة التي تمنح الجائزة فوز نجم ريال مدريد بالجائزة. وتفوق بنزيمة في سباق الفوز بالجائزة على ساديو ماني نجم السنغال وبايرن ميونيخ وكيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي. وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توج بالنسحة الماضية من جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

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