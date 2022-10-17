قصة وفاء لـ “الملك سلمان”… كواليس إنشاء جامعة الأمير سلطان (فيديو)

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روى مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني، قصة وفاء الملك سلمان بعد عودة الأمير سلطان من رحلته العلاجية وتأسيسه لجامعة باسمه.

وقال أحمد اليماني مدير جامعة الأمير سلطان، في تصريحات متلفزة عبر برنامج الراصد، الذي يعرض على شاشة الإخبارية: “تأسست بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وفي مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وأكمل: “كان الملك سلمان بن عبد العزيز حينها أميرًا لمنطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الرياض الخيرية”.

وكانت المناسبة هي عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز من رحلته العلاجية، وطويل العمر الملك سلمان كان حريص أن المناسبة والفرحة يكون فيها مشروع يحمل اسم الأمير سلطان الله يغفرله ويبقى للأجيال القادمة، وجاءت فكرة تأسس جامعة الأمير سلطان”.

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Source almnatiq

