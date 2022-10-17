جامعة جازان تعرف بالغذاء الصحي وطرق الطهو

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وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن مدخلي، أن المشاركة تمثلت بركن توعوي قدمت خلاله منشورات تتعلق بالغذاء الصحي وطرق الطهو والتخزين السليمة، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات القسم، كما تم عرض الاحتياجات الغذائية وأبرز المشاكل الصحية المتعلقة بالغذاء مثل سوء التغذية والسمنة والسكري والعلاج الغذائي لها.وبين أن الجامعة حرصت خلال المشاركة في رفع الوعي حول أهمية توفر الغذاء الآمن.
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