جامعة جازان تعرف بالغذاء الصحي وطرق الطهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة جازان ممثلة بقسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان تحت شعار «لا تتركوا أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذيه أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل للجميع» والمقام في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن مدخلي، أن المشاركة تمثلت بركن توعوي قدمت خلاله منشورات تتعلق بالغذاء الصحي وطرق الطهو والتخزين السليمة، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات القسم، كما تم عرض الاحتياجات الغذائية وأبرز المشاكل الصحية المتعلقة بالغذاء مثل سوء التغذية والسمنة والسكري والعلاج الغذائي لها.

وبين أن الجامعة حرصت خلال المشاركة في رفع الوعي حول أهمية توفر الغذاء الآمن.