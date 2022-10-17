شكرا لقرائتكم خبر فنادق عالمية وقرية تزلج ومنحدرات ثلجية في «نيوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إضافة إلى قرية التزلج والمنحدرات الثلجية، أعلنت «نيوم» أمس ممثلة في إدارة قسم تطوير الفنادق، وهي الذراع المسؤولة عن إنشاء وتشغيل فنادق المستقبل وبناء نظام بيئي للضيافة، عن توقيع أولى اتفاقيات الشراكة في مجال الضيافة الفندقية مع شركة إنسيمور Ennismore، إحدى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الضيافة والفنادق.

وتهدف الاتفاقية إلى افتتاح مجموعة من المرافق الفندقية التي تقدم تجارب ضيافة غير مسبوقة في الوجهة العالمية للسياحة الجبلية «تروجينا».

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود نيوم لإنشاء وجهة سياحية على مستوى عالمي تجتذب 5 ملاين زائر بحلول 2030، ولتكون بمثابة محفز للنمو ومسرع لأهداف التنوع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، حيث ستعمل جنبا إلى جنب مع شركاء قطاع السياحة العالميين لجعل الضيافة مسارا وظيفيا جذابا ومنصة لبناء قوى عاملة قادرة على التفكير بجرأة وإبداع، وصناعة مفاهيم جديدة في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لتطوير الفنادق بنيوم كريس نيومان: نهدف في نيوم إلى تقديم مفاهيم جديدة في السفر والإقامة والمعيشة، ومن خلال شغفنا المشترك مع شريكنا التجاري إينيسمور نسعى إلى رسم ملامح مستقبل قطاع الفندقة في المملكة وخارجها، مع تطوير مسارات فريدة ومبتكرة في عالم الضيافة، متطلعين إلى تحقيق الازدهار من خلال هذه الشراكة وغيرها في المستقبل.

من جهته قال المدير التنفيذي لتروجينا فيليب جوليت «إن المقومات الفريدة لوجهة نيوم العالمية للسياحة الجبلية تروجينا، ستجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية وإثارة للإعجاب في العالم؛ وسنعمل مع شركائنا، إنيسمور وعلاماتيها التجاريتين فندق 25 25hours Hotels ومورقانز أوريجنالزMorgans Originals، على تقديم تجارب ثرية وغير مسبوقة للسكان وزوار تروجينا، والباحثين عن الرفاهية والمغامرة والترفيه وجودة الحياة والاسترخاء والراحة.

بدوره، عبر الرئيس التنفيذي المشارك لـ« إنيسمور» غوراف بوشان عن سعادته بأن تكون «إنيسمور» أول شريك ضيافة يتم الإعلان عنه في «تروجينا» وقال «إن وجود علاماتنا التجارية في المملكة بشكل عام، وفي هذا الموقع الفريد على وجه الخصوص، يمثل مرحلة مهمة في استراتيجية التوسع العالمية للشركة. إن فنادقنا الجديدة في «تروجينا» ستشكل أول فنادق تزلج لكل من علامتينا التجاريتين 25hours وMorgan Originals، وهي خطوة ستسهم في جذب الزوار المحليين والدوليين على حد سواء لاكتشاف نموذج فريد في عالم الضيافة».

ماذا تتضمن الاتفاقية؟

