شكرا لقرائتكم خبر مجسمات الكادي تزين مداخل قرية ذي عين التراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد كادي ذي عين أحد أهم المنتجات العطرية التي تعكس هوية منطقة الباحة الزراعية، حيث تميزت بها مزارع ذي عين منذ القدم، كرمز نباتي يفتخر به جميع أهالي ذي عين خاصة وأهالي محافظة المخواة بشكل عام، ويشكل الكادي مصدر دخل اقتصادي لكثير من أبناء قرية ذي عين، وتم تركيب المجسمات الجمالية التي تأخذ شكل زهرة نبات الكادي الشهيرة وعددها 3، توزعت على عدة مواقع منتشرة على مداخل القرية من الشارع العام طريق الملك فهد وصولا إلى وسط القرية.وأوضح رئيس بلدية المخواة المهندس موسى فيحان، أن المبادرة تأتي لخدمة قرية ذي عين سياحيا والتعريف بها، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري في مدخل القرية.
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