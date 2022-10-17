القبض على ثلاثة ترصدوا مستخدمي أجهزة الصرف الآلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين اثنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن، وادعاء مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة، والاسيتلاء على الأموال خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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