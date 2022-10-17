عام / “بيئة رفحاء” تنظم ورشة عمل بعنوان “بناء قدرات المزارعين والقياديين في مجالات التركيبة المحصولية”

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رفحاء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل اليوم بعنوان “بناء قدرات المزارعين والقياديين في مجالات التركيبة المحصولية” ضمن مشروع دراسة وضع وتنفيذ خطة عمل التركيبة المحصولية في المملكة, وذلك في مسرح الغرفة التجارية بمحافظة رفحاء بحضور عدد من المزارعين والمهتمين في الشأن الزراعي بالمحافظة.

وركزت الورشة التي تستمر أعمالها يومين على تعريف مجموعة من الخبراء الزراعيين بالمحاصيل الاقتصادية المناسبة، والتطرق للقيمة الغذائية والأهمية الاقتصادية والظروف المناخية المناسبة، وأفضل الممارسات المصاحبة لزراعة وإنتاج الخضراوات والفواكه والأعلاف والقمح.

وفي ختام الورشة، فُتِح النقاش والإجابة عن تساؤلات المهتمين بالشأن الزراعي.

//انتهى//

20:17ت م

0217 رفحاء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل اليوم بعنوان “بناء قدرات المزارعين والقياديين في مجالات التركيبة المحصولية” ضمن مشروع دراسة وضع وتنفيذ خطة عمل التركيبة المحصولية في المملكة, وذلك في مسرح الغرفة التجارية بمحافظة رفحاء بحضور عدد من المزارعين والمهتمين في الشأن الزراعي بالمحافظة.وركزت الورشة التي تستمر أعمالها يومين على تعريف مجموعة من الخبراء الزراعيين بالمحاصيل الاقتصادية المناسبة، والتطرق للقيمة الغذائية والأهمية الاقتصادية والظروف المناخية المناسبة، وأفضل الممارسات المصاحبة لزراعة وإنتاج الخضراوات والفواكه والأعلاف والقمح.وفي ختام الورشة، فُتِح النقاش والإجابة عن تساؤلات المهتمين بالشأن الزراعي.//انتهى//20:17ت م0217 www.spa.gov.sa/2393229 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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