رينارد: نثق في كنو والمولد ولكنهما يحتاجان إلى التجهيز قبل كأس العالم

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أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن ثقته في قدرات الثنائي، محمد كنو وفهد المولد. وقال رينارد في تصريحات إعلامية: “نثق في محمد كنو وفهد المولد وهما يحتاجان إلى التجهيز وسنرى مدى جاهزيتهما لخوض كأس العالم”. وأضاف رينارد: “المعسكر جيد للمنافسة بين اللاعبين في ظل حرص كل لاعب على حجز موقعه”. ووصلت بعثة المنتخب السعودي، اليوم (الإثنين) إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ابو ظبي عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

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