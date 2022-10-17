سحب قرعة كرة السلة وكرة قدم الصالات لدورة الألعاب السعودية (صور)

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سحبت اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض قرعة منافسات كرة السلة وكرة قدم الصالات (رجال – نساء) ضمن دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة العربية السعودية، التي ستستضيفها الرياض خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022.

ويشارك في منافسات كرة السلة (رجال) فرق العدالة والأهلي وأحد والوحدة وضباء والنصر والصفا والخليج والفتح والهلال وأبها والأنصار والاتحاد, حيث أسفرت القرعة عن لقاء العدالة والأهلي، والفائز منهما يلتقي بأحد, فيما يلعب الوحدة وضباء، والفائز منهما يلتقي بالنصر. وعلى الجانب الآخر، يلتقي الصفا والفتح، والفائز منهما يلاقي الهلال, ويتواجه أبها والأنصار، والفائز منهما يلتقي بالاتحاد.

وفي منافسات كرة السلة (نساء)، تشارك 8 فرق قسمت إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق الرياض والشعلة والنصر وجدة يونايتد, وفي المجموعة الثانية فرق أبها والوحدة والهلال والاتحاد.

وضمن منافسات كرة قدم الصالات (رجال)، تشارك 10 فرق قسمت إلى 3 مجموعات، ضمت الأولى فرق: (القادسية, العلا, الرياض, النصر)، وفي الثانية فرق: (العرض, مصدة, الأمجاد)، وفي المجموعة الثالثة فرق: (الاتفاق, الفاو , السر). وضمن المنافسات ذاتها للنساء، تشارك 9 فرق قسمت إلى 3 مجموعات، الأولى ضمت فرق: (الهلال, الشباب, الهمة)، والثانية ضمت فرق: (شعلة الشرقية, الأهلي, اليمامة), وفي المجموعة الثالثة والأخيرة فرق: (الترجي, فليج, النصر).

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Source akhbaar24

