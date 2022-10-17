شاهد.. اعتداء جماهير ليفربول على حافلة مان سيتي

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انتهت قمة ليفربول مع مانشستر سيتي ، بفوز الريدز بفضل هدف واحد من المصري محمد صلاح ، لكن الأمر لم ينته بهذه الطريقة ، لكن كانت هناك بعض الاضطرابات بين جماهير أنفيلد بعد خروج جوارديولا ورجاله من الملعب.

وسمعت المجموعة السياحية صرخات بعد أن حطم مشجعو ليفربول الزجاج الأمامي لحافلة فريق مانشستر سيتي خارج ملعب أنفيلد يوم الأحد ، ولم تكن الأضرار شديدة بما يكفي لمنع سيتي من العودة إلى مانشستر.

ومع ذلك ، فإن الأضرار التي لحقت بالحافلة لم تظهر إلا عند فجر يوم الاثنين، وهي المرة الثالثة التي يشاهد فيها الأبطال هجومًا على حافلتهم خلال زيارة إلى ملعب غريمهم اللدود.

الهجوم الأول على سيتي

الأول كان في أبريل 2014 ، بعد فوز ليفربول 3-2 على مانشستر سيتي ، ابتعد المدرب ببطء ، واصطدم بالزجاجات والحجارة والصواريخ الأخرى ، وهو يوم وصفه مصدر في الحافلة بأنه “يوم مرعب”.

جاءت المباراة في الذكرى الخامسة والعشرين لكارثة هيلزبره ، عندما لم يتسبب مانشستر سيتي في الكثير من المشاكل ، وبعد أربع سنوات ملأ مشجعو ليفربول الشوارع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وألقوا خروج حافلة مانشستر سيتي.

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Source almnatiq

