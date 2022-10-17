وزير الخارجية المغربي: المملكة لا تخضع للضغوط والمزايدات (فيديو)

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عبر ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، عن رضاه ع السياسات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها قرارات جيدة تخدم أمن واستقرار المملكة وخالية من المزيدات.

وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “المملكة وسياساتها الداخلية تسير في الطريق الصحيح، هي سياسية في المجال الدبلوماسي، والمجال الطاقة تقوم على اساس عقلاني ورؤية بعيدة المدى”.

وأضاف: “السياسة السعودية لا تخضع للمزيدات والضغوط، هي سياسه حكيمة والتأكيد على أن كل القرارات فيما يخص القرارات التي تأخذها القيادة السعودية وأمنها واستقراراها هي قرارات لا يمكن أن تختارتها للمزيداة والضغوط”.

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Source almnatiq

