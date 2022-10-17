︎
.
كشف لاعب الوحدة، المغربي فيصل فجر حقيقة وجود مشكلة مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله أثناء تواجدهما معا في المنتخب المغربي.
وقال فجر في تصريحات بعد مواجهة الوحدة أمام الاتحاد: “لا توجد لدي مشكلة مع حمد الله، والصحافة هي من أعطت الموضوع أبعادا أخرى”.
وأضاف:” كنا معا في معسكر المنتخب الوطني قبل الذهاب لكأس أمم أفريقيا في مصر ولم تكن لدينا أي مشاكل، إنه شخص رائع وصديق لي ولاعب كبير”.
وتابع:”أؤكد لكم بأنه لا توجد أي مشاكل مع حمد الله، والإعلام هو من أحدث هذه الفتنة”.
وخسر فريق الوحدة مواجهته أمام الاتحاد، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “فجر” يكشف حقيقية خلافه مع المغربي “حمدالله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.