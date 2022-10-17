“فجر” يكشف حقيقية خلافه مع المغربي “حمدالله”

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كشف لاعب الوحدة، المغربي فيصل فجر حقيقة وجود مشكلة مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله أثناء تواجدهما معا في المنتخب المغربي.

وقال فجر في تصريحات بعد مواجهة الوحدة أمام الاتحاد: “لا توجد لدي مشكلة مع حمد الله، والصحافة هي من أعطت الموضوع أبعادا أخرى”.

وأضاف:” كنا معا في معسكر المنتخب الوطني قبل الذهاب لكأس أمم أفريقيا في مصر ولم تكن لدينا أي مشاكل، إنه شخص رائع وصديق لي ولاعب كبير”.

وتابع:”أؤكد لكم بأنه لا توجد أي مشاكل مع حمد الله، والإعلام هو من أحدث هذه الفتنة”.

وخسر فريق الوحدة مواجهته أمام الاتحاد، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.



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Source akhbaar24

