حصاد “سبورت 24”.. من الأفضل في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي؟

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أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.

وتألق عدد من النجوم خلال منافسات الجولة الثامنة، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.

ويسلط “سبورت 24” الضوء على النجوم الأبرز عقب ختام كل جولة من جولات دوري روشن السعودي لاختيار الأفضل بينهم.

علي البليهي

قدم مدافع نادي الهلال، علي البليهي مستوى مميزا خلال مباراة فريقه أمام الطائي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن.

وسجل علي البليهي هدف الهلال الثالث في الوقت القاتل في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح حامل لقب دوري المحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز السابع.

لويس جوستافو

ظهر المحترف البرازيلي بنادي النصر، لويس جوستافو بشكل جيد في مباراة فريقه أمام الفيحاء، والتي انتهت بنتيجة (4-0).

جوستافو ظهر بمستوى مميز في وسط ملعب النصر، وسجل الهدفين الأول والرابع لنادي النصر في شباك الفيحاء.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي الفيحاء عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

حجازي

قاد المحترف المصري أحمد حجازي فريق الاتحاد، لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة أمام الوحدة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة.

وظهر حجازي بمستوى مميز رفقة خط دفاع الاتحاد، وسجل هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك منير المحمدي حارس مرمى الوحدة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

كارلوس جونيور

واصل محترف الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور، مستواه المميز في منافسات الموسم الحالي من دوري روشن.

وسجل جونيور هدفا في مباراة الشباب والخليج التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري وانتهت بنتيجة 4-0.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة من 8 مباريات.





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Source akhbaar24

