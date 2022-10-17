التدخل السريع أنقذ حياته.. إعادة النبض لمعتمر إندونيسي أصيب بنوبة قلبية مفاجئة في الحرم المكي

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تمكنت فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر من إعادة النبض لمريض إندونيسي، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء وجوده بساحات الحرم المكي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن الفرقة الإسعافية نجحت في إعادة النبض للمريض الإندونيسي البالغ من العمر 54 عاماً، بعد تعرضه لنوبة قلبية أدت لتوقف القلب والتنفس، حيث قامت بإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي له باستخدام جهاز الصدمات القلبية؛ ما نجح في إعادة النبض والتنفس له.

وأضاف أن الفرقة الإسعافية أوصلت أقطاب جهاز إيقاف الرجفان على المريض، وبعد فحص القلب، تبين أنه يعاني من حالة رجفان بطيني؛ ما يعني أنه في حاجة إلى صدمة كهربائية عاجلة.

وقال الصوينع إنه بعد إجراء الإسعافات اللازمة، ووضعه على جهاز الصدمات الكهربائية، استجاب القلب واستعاد نبضه بعد أول صدمة؛ لتكتب النجاة للمريض، مشيراً إلى أن توقيت وصول الفرقة الإسعافية إلى الموقع واستخدام جهاز مزيل الرجفان في توقيت مبكر من الإصابة، كان له دور رئيسي في إنقاذ حياته.

وعقب استعادة النبض، قامت الفرقة الإسعافية بتركيب محلول وريدي للمريض، وإعطائه نسبة أكسجين كاملة وقياس العلامات الحيوية باستمرار، حتى تم تسليم المريض للفريق الطبي في مستشفى أجياد العام لمتابعة حالته.



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Source akhbaar24

