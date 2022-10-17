جنوب إفريقيا تدعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030

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أعلنت جنوب أفريقيا دعمها لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030،
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد جنوب أفريقيا ثقتها بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار، وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي.
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Source akhbaar24
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