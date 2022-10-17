︎ . المناطق_واس استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه، معالي وزير الزراعة بروسيا الاتحادية الدكتور ديمتري باتروشيف. واستعرض الجانبان مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي والأمن الغذائي. حضر الاستقبال معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي المهندس عبدالعزيز الهويش. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة والمياه والزراعة يستقبل وزير الزراعة بروسيا الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.