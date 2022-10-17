أمير الشرقية يكرم الفائزين في الموسم الرابع من مسابقة مجسم وطن

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، أعضاء مجلس إدارة مسابقة “مجسم وطن”، والفائزين في الموسم الرابع للمسابقة في مساري الدوارات والميادين “دوار العهد، وميدان ذكرى التأسيس، وميدان القسم”.

وأشاد سموه خلال الاستقبال بالمشاريع الفائزة، وعدّها مشاريع جمالية وإرثا ثقافيا يتباهى به الجميع، مثمناً هذه المساهمات من القطاع الخاص واهتمامه بدعم المشاريع الجمالية في المنطقة والتعاون مع الأمانات والبلديات لجعل الشرقية أجمل.

وقال: التنافس بين الأفراد والكيانات أمر بالغ الأهمية وتكون نتائجه معمورة -بإذن الله-، ونتطلع أن تستمر هذه الأعمال للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن 2030 ، وتجويد حياة سكان مدن المنطقة الشرقية، مقدماً الشكر لبرنامج “الفوزان لخدمة المجتمع” على مبادرة “مجسم وطن” النوعية، ولمجموعة الزامل القابضة على تنفيذها لدوار “عبية” الفائز في الموسم السابق من المسابقة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة مسابقة مجسم وطن عبدالله بن عبداللطيف الفوزان الدعم الكبير الذي تحظى به المسابقة من سمو أمير المنطقة الشرقية وجميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً حرص المسابقة على تبنّي المواهب الشابة وتحفيز الذائقة المجتمعية لتطوير المشهد البصري في المدن، من خلال ما تقدمه من تكامل مجتمعي يجسد الأفكار الإبداعية على أرض الواقع في خطوة تهدف للمساهمة في تعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.

بدوره أوضح الأمين العام للمسابقة الدكتور مشاري النعيم أن الموسم الرابع شهد تفاعل غير مسبوق بزيادة المشاركات بأكثر من ضعفي عدد المشاركين في العام الماضي، مشيراً إلى أن المسابقة نجحت في الحث على الابتكار، وحفزت الشباب الموهوبين على إبراز إبداعهم؛ مما يساهم في نشر ثقافة المجسمات الفنية ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، مؤكداً حرص القائمين على المسابقة على إضافة عناصر مميزة وملهمة تعبر عن الوحدة الوطنية وتحفز على التعبير عن أصالة المملكة، مبيناً أن الأعمال الفائزة تم اختيارها من بين 30 مشاركة في القائمة القصيرة تنافست فيما بينها على الفوز بجوائز الموسم الرابع.

وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية مجموعة الزامل القابضة لتنفيذها “دوار عبيه” ومثلها الرئيس التنفيذي لمجموعة الزامل أديب بن عبدالله الزامل، والمدير العام لمجموعة الزامل مساعد بن عبدالله الزامل، كم كرم سموه المصممين الفائزين وهم الدكتور عمر حسام الدين محمد، الدكتورة ساره بنت عبدالله الغامدي، المهندس عبدالرحمن بن عمر الشهري.

يُذكر أن مجسم وطن هي مسابقة سنوية تستقطب الأعمال التنافسية لتصميم مجسمات جمالية تعبر عن تاريخ المملكة وعمقها الثقافي، ليتم تجسيدها على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام، وهي إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع. ودشنت خلال مواسمها الأربعة السابقة العديد من المجسمات الفائزة على أرض الواقع منها دوار البيرق، دوار عنان السماء، ميدان العرضة، دوار عبَية، وستواصل المسابقة هدفها في تحسين المظهر الجمالي لمدن المملكة حيث ستدشن قريباً مجسم رواية ملك.

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Source almnatiq

