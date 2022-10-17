بعثة الأخضر تصل أبو ظبي لبدء المرحلة الثالثة استعدادا لمونديال قطر

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وصلت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الإثنين إلى “أبوظبي” عاصمة الإمارات، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في إمارة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض “الأخضر” خلال “المرحلة الثالثة” 5 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر.

وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر وستلعب كلتا المباراتين الثانية والثالثة على استاد آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب “الأخضر” مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على استاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.

على صعيد متصل، تقرر أن يخوض الأخضر مبارياته أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.



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Source akhbaar24

