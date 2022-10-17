“الشورى” يوافق على مشروع نظام ذوي الإعاقة.. ويطالب برفع قيمة قروض بنك التنمية الاجتماعية

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أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات؛ وذلك خلال جلسته التي أقيمت، اليوم (الإثنين).

وطالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية؛ تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولإحداث نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي.

وأكد أن على البنك إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.

وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك.

وشهدت الجلسة نفسها موافقة المجلس على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



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Source akhbaar24

