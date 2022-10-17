رئيس النصر يوعد جارسيا بصفقة هجومية قوية في الميركاتو الشتوي

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قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا مستوى فني جيد في الموسم الحالي، ونجح في تحقيق 19 نقطة من 8 مباريات، يحتل بها الوصافة في دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2022-2023.

ورغم المستوى الجيد والنتائج الفنية التي تتزايد مباراة بعد أخرى، بدأت إدارة العالمي في التحرك بقوة مع جارسيا لحسم ملف دعم صفوفه بصفقات قوية في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفقًا للتقارير،فإن رودي جارسيا قرر وضع تدعيم مركز رأس الحربة لديه على رأس الأولويات في الميركاتو الشتوي بسبب عدم رضاه عن المردود التهديفي الذي قدمه الكاميروني فينسنت أبوبكر في أول 8 جولات، حيث سجل هدفين فقط، وبدأ في البحث عن مهاجم جديد.

ويرغب رودي جارسيا في ضم مهاجم اجنبي على الأقل، خاصة في ظل إمكانية رحيل أكثر من لاعب محترف في صفوفه عن تشكيل العالمي في الانتقالات الشتوية مثل بيتي مارتينيز صانع الألعاب، وجلال الدين ماشاريبوف الجناح الأيسر، وكلاهما من الأوراق التي سيحسم جارسيا مصير بقائها أو رحيلها معا.

وتلقى رودي جارسيا وعودًا من جانب مسلي آل معمر رئيس النصر بالتعاقد مع مهاجم سوبر في الانتقالات الشتوية المقبل

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Source almnatiq

