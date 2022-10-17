أخضر السلة للناشئين ينتظم بمعسكر داخلي في القطيف

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أنتظم لاعبو المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت 16 عاما بمعسكرهم الداخلي بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، والذي يستمر حتي يوم السبت القادم 22 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه المرحلة الثانية من إعداد وتجهيز المنتخب للبطولة الخليجية للناشئين.

ويجري المنتخب حصتين تدريبية صباحية و مسائية على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف وذلك لاختيار أفضل وأبرز العناصر تحت إشراف المدرب التركي تانير جوناي، والمساعدون سلمان الثواب، ورأفت مكي، وعبدالله الجيزاني.

ويضم المنتخب اللاعبين: علي موسي الامرد (الخويلدية) فهد فيصل الطوخي-خالد مجدي اللبود – يوسف سامي راغب (الأهلي) حسن آل إبراهيم زواد- ساري أشرف الجرفي (الخليج) سطام سلمان المالكي ( الحبيل) أمجد عبدالوهاب عتيق- أيمن موده الشنقيطي (أحد) رضا محمد المطرود (السلام) جهاد احمد الهوساوي- هيثم هارون هوساوي – ثامر مشرقي دوشي – فارس عبدالرحمن هزازي (الهلال) حسين حبيب العبد العال (الابتسام) رضا علي الزاير (المحيط) جعفر صادق العباس (الفتح) صادق علي اليوسف (العدالة).

من جهته أوضح المشرف على المنتخب حمود المالكي أن الهدف من المعسكر هو إعداد المنتخب وتجهيزهم للاستحقاقات القادمة والبطولة الخليجية. لافتًا إلى هناك عدد من اللاعبين سيكون لهم مستقبل واعد لكرة السلة السعودية.

وأكد أن هذه المعسكرات تمثل خطة مجلس إدارة الاتحاد في تجهيز وإعداد المنتخبات السنية من خلال عدة معسكرات داخلية وخارجية بهدف تطوير تطوير إمكانيتهم الفنية والبدنية.

وثمن المالكي الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا المنتخب، وتوفير جميع الاحتياجات للظهور بمستوى جيد يعكس تطور كرة السلة السعودية إن شاء الله.



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Source akhbaar24

