تاليسكا: جمهور النصر لعب دورا كبيرا في تحفيزنا.. ونسعى للتطور خلال فترة التوقف

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علق محترف النصر، البرازيلي تاليسكا على فوز فريقه العريض أمام نظيره الفيحاء، مساء امس الاحد، برباعية في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد تاليسكا في تصريحات بعد المباراة:” إن تحقيق الفوز على الفيحاء جاء بسبب وقفة الجمهور الجادة في الملعب والذي لعب دور كبير في تحفيزهم لنحقق الانتصار الصعب.



وأضاف:” اطالب جماهير النصر بالمساندة الدائمة في كل مباريات الفريق حتى يحقق أهدافه، الفريق يقدم مستويات متصاعدة من مواجهة لأخرى وسوف يعمل على التطور خلال فترة التوقف”.

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Source akhbaar24

