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علق محترف النصر، البرازيلي تاليسكا على فوز فريقه العريض أمام نظيره الفيحاء، مساء امس الاحد، برباعية في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكد تاليسكا في تصريحات بعد المباراة:” إن تحقيق الفوز على الفيحاء جاء بسبب وقفة الجمهور الجادة في الملعب والذي لعب دور كبير في تحفيزهم لنحقق الانتصار الصعب.
وأضاف:” اطالب جماهير النصر بالمساندة الدائمة في كل مباريات الفريق حتى يحقق أهدافه، الفريق يقدم مستويات متصاعدة من مواجهة لأخرى وسوف يعمل على التطور خلال فترة التوقف”.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر تاليسكا: جمهور النصر لعب دورا كبيرا في تحفيزنا.. ونسعى للتطور خلال فترة التوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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