نجاح أول جراحة في المخ لعلاج الاكتئاب بمدينة الملك سلمان الطبية

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أجرى فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية، بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، عملية ناجحة في المخ لتخفيف معاناة مريض من الاكتئاب المزمن رافقه أكثر من 25 عامًا.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية (بضع التلفيف الأمامي في الجهتين) تحت التخدير الكامل، تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر.

وتحسنت حالة المريض المزاجية والنفسية وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي والابتعاد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل.

وكان قد تمَّ تشكيل فريق طبي مكون من أطباء الأمراض النفسية، وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له.

يذكر أن مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، تقدم خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب، من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب، بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.

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Source almnatiq

