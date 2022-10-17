︎
.
المناطق_متابعات
أجرى فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية، بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، عملية ناجحة في المخ لتخفيف معاناة مريض من الاكتئاب المزمن رافقه أكثر من 25 عامًا.
وقام الفريق الطبي بإجراء عملية (بضع التلفيف الأمامي في الجهتين) تحت التخدير الكامل، تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر.
وتحسنت حالة المريض المزاجية والنفسية وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي والابتعاد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل.
وكان قد تمَّ تشكيل فريق طبي مكون من أطباء الأمراض النفسية، وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له.
يذكر أن مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، تقدم خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب، من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب، بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح أول جراحة في المخ لعلاج الاكتئاب بمدينة الملك سلمان الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.