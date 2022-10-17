منتخب الصم يصل ماليزيا استعدادا للمشاركة في الأولمبياد العالمي للبولينج

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يشارك المنتخب السعودي للصم في الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2023الجاري. وكانت بعثة منتخب المملكة للبولينج للصم رجال وفتيات وصلت اليوم الإثنين إلى ماليزيا استعداداً لهذه المشاركة حيث تراس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذة فايزة نتو وضمت المدرب ماجد العصلاني ومترجمة لغة الإشارة لجين محمود و6 لاعبين هم “بلال عريف وباسم عريف وعبد الله الرميح وبسام عريف وفهد الرميح ومحمد عريف” و4 لاعبات هنا “لوجين باشنيني ودعاء العرياني ومروج التويهي ودعاء بخاري”. من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وجميع المسئولين في اللجنة ووزارة الرياضة على دعمهم وتشجيعهم لرياضة الصم على المستوى المحلي والدولي.

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