رينارد: سنواجه منتخبات قوية للغاية في المونديال.. وخبر سيء إصابة الغنام

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أكد المدير الفني للمتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، أن الأخضر سيواجه منتخبات قوية للغاية في كأس العالم، لذلك يجب أن يكون المنتخب في أتم الاستعداد.

وقال رينارد في تصريحات قبل سفره مع الأخضر إلى أبو ظبر:” نحن فنيا جيدين لكننا نحتاج إلى استعداد أكبر، والهدف من المعسكر هو الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمونديال”.

وأضاف:” خبر سيء إصابة سلطان الغنام وعدم جاهزيته مؤخراً، كذلك عدم جاهزية ناصر الدوسري، وقبله أحمد شراحيلي، كلها عوامل عكسية ضد الفريق، لذلك يجب أن نستعد بشكل جيد ونجهز بدائلنا سريعا”.

وتابع:” تم استدعاء عدد كبير من اللاعبين حتى يكون هناك وفرة في العناصر خاصة في حال تعرض أحد الأسماء للإصابة أو عدم الجاهزية، خاصة أن الأندية ستتوقف عن التدريب لفترة مما يجعل استدعاء عنصر جديد أمر صعب لصعوبة تأقلمه سريعا”.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني، ظهر الإثنين إلى “أبوظبي” عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في إمارة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة 17 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل، وسيخوض “الأخضر” خلال “المرحلة الثالثة” 5 مباريات ودية



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Source akhbaar24

