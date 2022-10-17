رصد 112 إعلان مخالف لـ 98 فرد مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على موثوق

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في إطار جهود الهيئة لتنظيم سوق الإعلانات، ومن خلال متابعتها المتواصلة لمنصات التواصل الاجتماعي رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 112 إعلانًا مخالفًا لـ 98 فردًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”، إضافةً إلى ضبطها عدد من مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري.

حيث قامت الهيئة باستدعاء الأفراد المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وألغت عدداً من التراخيص التي صدرت لمواطنين اتضح لاحقاً أنها لمقيمين مخالفين للأنظمة، وأحالت المتورطين للجهات المختصة بمخالفات التستر التجاري.

وأكدت رصدها المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ.

ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام“.

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Source akhbaar24

