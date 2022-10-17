تسجيل 246 حالة إصابة بكورونا ووفاة حالتين وتعافي 207 خلال الـ 24 ساعة الماضية

︎ . المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، تسجيل 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 819083 حالات. وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 207 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 805670حالة. وأكّدت “الصحة”، تسجيل 2 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى حالة 9383 وفاة. وبلغ عدد الفحوصات 7012 حتى الآن ، وعدد الحالات النشطة 4030. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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