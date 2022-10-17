الأولى من نوعها.. نجاح جراحة في المخ لعلاج مريض مصاب بالاكتئاب منذ 25 عاماً

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تمكن فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية، بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، من إجراء أول عملية جراحية في المخ لعلاج مرض الاكتئاب.
وأوضحت مدينة الملك سلمان الطبية، أن العملية أسهمت في تخفيف معاناة مريض مصاب باكتئاب مزمن منذ أكثر من 25 عامًا، بالتخفيف من أعراضه الشديدة والقلق المصاحب له.
وأبان أن فريق طبي مكون من أطباء أمراض نفسية، وجراحة المخ والأعصاب؛ قام بإجراء عملية “بضع التلفيف الأمامي في الجهتين” تحت التخدير الكامل، وقد تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر.
وأضاف أن حالة المريض المزاجية والنفسية تحسنت وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي؛ وابتعد المريض عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل.
يذكر أن مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، تعمل على علاج مرضى الاكتئاب، بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات متطورة ودقيقة، وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.
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Source akhbaar24
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