سرطان البروستاتا.. كيف تكون الطماطم مفيدة للوقاية؟

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سرطان البروستات المرض الخبيث الأكثر شيوعا لدى الرجال، فكل عام يتم تشخيص إصابة حوالي 56254 رجلاً بهذه الحالة.

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن ما يجعل سرطان البروستاتا صعبًا بشكل خاص، هو أنه غير مرتبط بشكل واضح بأي عوامل خطر يمكن الوقاية منها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

ويمكن أن يساعد تناول الطعام المناسب في تقليل مخاطر تطور الحالة، وقال الدكتور بول إيتنجر الطبيب في عيادة لندن العامة إن الطماطم والليكوبين المتوفر في جلود الطماطم، تعمل كمضاد للأكسدة، لذلك قد تكون مفيدة للوقاية من سرطان البروستاتا.

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Source almnatiq

