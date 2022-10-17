مستجدات غزو أوكرانيا.. روسيا تقـاتل لدخول باخموت والانفجـارات تضـرب بيلغورود

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحـة الأوكرانية، قصـف القوات الروسية مواقع أوكرانية على عدة جبهات خلال الساعات الماضية منها أهداف في مدن بمناطق خاركيف ودونيتسك وخيرسون، حيث تزامن ذلك مع محاولة القوات الروسية التقدم نحو باخموت.

معـارك بمحيط بلدتي سوليدار وباخموت

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن معـارك عنيـفة تدور حالياً في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس، مشيراً إلى أن النقطتين الساخنتين الرئيسيتين في دونباس وهما سوليدار وباخموت يدور قتـال عنيـف للغاية هناك.

وتعد مدينة باخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية التي تحرز تقدماً بطيئاً في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الرئيسيتين في يونيو ويوليو.

16 انفجـاراً بمدينة بيلغورود الروسية

قصفـت القوات الأوكرانية مجدداً (الأحد) مدينة بيلغورود الروسية، ما أسفر عن إصـابة أربعة أشخاص على الأقل في تلك العمليات.

وأعلن حاكم المدينة فياتشيسلاف غلادكوف، وقوع أضرار طفيفة بمنازل وسيارات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 4 إصابـات بينهم رجل مسن أصيـب بكدمات.

ونوهت لجنة التحقيق الروسية إلى أن نحو 16 انفجـاراً سُمع الأحد في المدينة التي يقطنها 330 ألف نسمة، حيث نددت السلطات المحلية مراراً هذا الأسبوع بالضربـات التي يشنها الجيش الأوكراني على المدينة والمناطق المجاورة لها.

تحقيقات عاجلة بالهجـوم على مركز تدريب روسي

واصلت السلطات الروسية التحقيق في مقتـل مسلحـين 11 مجنداً بمركز تدريب عسكري روسي قرب الحدود مع أوكرانيا.

وتعد تلك الواقعة هي أحدث ضـربة للحملة العسكرية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ويصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المهاجمين جاءا من دولة سابقة في الاتحاد السوفيتي دون توضيح، لكن مسؤول أوكراني بارز قد نوه إلى أن منفذي الهجـوم كانا من طاجيكستان بآسيا الوسطى وفتحا النـار على الآخرين بعد خلاف حول الدين.



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Source akhbaar24

