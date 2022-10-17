اغتيال مسؤول يمني سابق في صنعاء.. و”بن دغر” يحمل مليشيا الحوثي المسؤولية

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أعلن رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، مصـرع السفير السابق اللواء درهم نعمان بعدما جرى اغتيـاله مساء أمس (الأحد)، في العاصمة صنعاء.
وحمل بن دغر، المليشيـات الحوثيـة الإرهـابية مسؤولية اغتيـال اللواء نعمان، داعياً الجميع إلى إدانة هذه العملية الإرهابيـة والإجراميـة التي استهدفت أحد رموز الجمهورية والثورة، مشيراً إلى أن الراحل شارك في الدفـاع عن ثورة سبتمبر، وصمد عندما حاصرت جحـافل الأئمة صنعاء.
ونوه إلى أن الراحل تقلد منصب محافظ شبوة وسفير اليمن في إثيوبيا، وكذلك مدير المنطقة الحرة في عدن، وعدداً من المناصب الحكومية الأخرى.
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Source akhbaar24
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