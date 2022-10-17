أمير القصيم يوجه بتسمية الميادين بأسماء المنتجات الزراعية في المنطقة

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وجه أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، بتسمية الميادين بأسماء المنتجات الزراعية في المحافظات والمراكز المنتجة لها.

وجاء توجيه أمير القصيم لما تتمتع به المنطقة من توفر العديد من الميز النسبية والمقومات الاقتصادية والتنموية بينها الجوانب الزراعية.

وتتميز منطقة القصيم بأن لكل محافظة نشاطاً زراعياً وحراكاً اقتصادياً تسهم به بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي سواء للمنطقة أو للمملكة بشكل عام.



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Source akhbaar24

