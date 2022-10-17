مفتي المملكة: خطاب خادم الحرمين أمام “الشورى” يجسد رؤية واضحة لتحقيق المصالح الوطنية

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أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السنوي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى يجسد رؤية واضحة لقائد موفق يعمل بإخلاص وتفان لتحقيق المصالح الوطنية في ظل تغيرات واضحة وتطورات متسارعة في مجال التنمية والبناء بالمملكة.

وشدد آل الشيخ على أن هذه البلاد المباركة بتمسكها بالعقيدة الإسلامية وتحكيمها للشريعة، وترسيخ مبدأ الشورى أصبحت محط أنظار العالم في الأمن والأمان والتقدم والازدهار .

ولفت إلى أن مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز آل سعود انتهج في تعامله مع مواطنيه سياسة قائمة على الشورى والتناصح مع الرعية واغتنام الفرص لتبادل الرأي، مسترشداً بما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف.

ونوه إلى أن هذا النهج القويم سار عليه أبناؤه من بعده وكان له الأثر الكبير فيما تعيشه المملكة وأهلها من تلاحم وتطور كبير قائم على تعاضد الدولة والمواطنين، حتى أصبحت هذه الدولة مضـرب المثل في العالم ولله الحمد والمنة.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي عبر عن تشرّف هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين، وحرصها منذ تأسيسها على الاضطلاع بواجباتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، والعمل على إنجاز المشروعات التي تضمن التيسير والسلامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تجسيداً لدورها الريادي في العالم.



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Source akhbaar24

