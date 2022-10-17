شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الطائي والهلال والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - بعد انتهاء أحداث مباراة الطائي والهلال بدأ جميع الناس في البحث عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.
ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة عقب انتهاء أحداث المباراة التي جمعت بين الطائي والهلال في مشوار دوري روشن للنسخة الجديدة.
نتيجة مباراة الطائي والهلال
وانتهت أحداث مباراة الطائي والهلال بفوز الزعيم بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة
1. الشباب برصيد 22 نقطة
2. الهلال برصيد 17 نقطة.
3. النصر برصيد 16 نقطة.
4. الاتحاد برصيد 15 نقطة
5. الطائي برصيد 15 نقطة
6. التعاون برصيد 14 نقطة.
7. الفتح برصيد 12 نقطة
8. ضمك برصيد 12 نقطة.
9. الاتفاق برصيد 9 نقاط
10. الرائد برصيد 9 نقاط
11. الوحدة برصيد 7 نقاط
12. أبها برصيد 7 نقاط
13. العدالة برصيد 4 نقاط
14. الخليج برصيد 4 نقاط
15. الفيحاء برصيد نقطتين.
16. الباطن برصيد نقطتين.