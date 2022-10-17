ترقية وتعيين 174 قاضيا بوزارة العدل

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وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمرفق القضاء.وسأل الصمعاني المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.
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