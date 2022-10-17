ولي العهد يستعرض مع رئيس جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

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وأجريت له مراسم استقبال رسمية عقدت بعدها جلسة مباحثات رسمية.حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير السياحة أحمد الخطيب (الوزير المرافق)، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري.
فيما حضر من الجانب الجنوب أفريقي وزيرة التعاون والعلاقات الدولية الدكتورة ناليدي باندور، سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة موجوبو ماجابي، وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتطوير الريفي ثوكو ديديزا، وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل، وزير المواصلات فيكيلي مبالولا، وزير الطاقة والثروة المعدنية جويدي مانتاش، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى ثاندي موديسي، المديرة العامة وأمينة مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية فينديلي باليني، نائبة المدير العام المكتب الخاص للرئيس روشين سينغ، والمستشار الخاص للرئيس الدكتور بيجاني شوكي.
بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:
- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.
- مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.
- مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، للتعاون في مجال اختصاصاتهما بين وزير الاستثمار المهندس الفالح ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.
- مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.
- مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجنوب أفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي، بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية انجيلا ديديزا.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.
- اتفاقية تعاون بين المملكة وجنوب أفريقيا في مجال النقل البحري بين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.
- مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجنوب أفريقيا بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.
- برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومكتب المواصفات الجنوب أفريقي (SAB)، بين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.
- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة ومؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري بين محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التسليح سولومزي مبادا.
- مشروع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا، بين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب ومدير عام التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا شبير خان.
- مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن للتعاون في مجالات علوم الأرض، بين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر والرئيس التنفيذي لمركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن الدكتور موليفي موتوكو.
- مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجلس العلوم الجيولوجية للتعاون في مجلات علوم الأرض، بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني والرئيس التنفيذي لمجلس العلوم الجيولوجية موسى مابوزا.
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