شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يستعرض مع رئيس جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت له مراسم استقبال رسمية عقدت بعدها جلسة مباحثات رسمية.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير السياحة أحمد الخطيب (الوزير المرافق)، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري.

فيما حضر من الجانب الجنوب أفريقي وزيرة التعاون والعلاقات الدولية الدكتورة ناليدي باندور، سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة موجوبو ماجابي، وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتطوير الريفي ثوكو ديديزا، وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل، وزير المواصلات فيكيلي مبالولا، وزير الطاقة والثروة المعدنية جويدي مانتاش، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى ثاندي موديسي، المديرة العامة وأمينة مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية فينديلي باليني، نائبة المدير العام المكتب الخاص للرئيس روشين سينغ، والمستشار الخاص للرئيس الدكتور بيجاني شوكي.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

