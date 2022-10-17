حضور مميز للقهوة السعودية في 4 مدن عالمية

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واستمرت الحملة أسبوعا كاملا في 4 مدن عالمية، هي: (نيويورك ، لندن ، روما، باريس)، إذ سجلت القهوة السعودية حضورها في عدد من المواقع السياحية المهمة في هذه المدن، إلى جانب ظهورها في الشاشات الإعلانية في الميادين والطرق الرئيسة.وتسعى وزارة الثقافة خلال هذه الحملة إلى تعريف شعوب العالم بالقهوة السعودية وبدلالاتها الثقافية، وذلك في إطار أنشطة مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» التي أطلقتها الوزارة مطلع هذا العام، بدعم من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»، للاحتفاء بأحد العناصر التراثية الثقافية التي تميز بها المجتمع السعودي، وشكلت جزءا من ثقافته تاريخيا عبر حضورها في المجالس السعودية واقترانها بالكرم والضيافة.
الحملة التعريفية
- أقيمت في 4 مدن عالمية، هي:
- نيويورك - لندن - روما - باريس
- التعريف بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية
- وجدت في أهم المواقع السياحية
- ظهور مميز على شاشات الميادين
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