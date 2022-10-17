منصة لتمكين منظومة التطوع الصحي

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ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المركز على ضمان الحصول على المعلومات من مصدرها، إضافة إلى أتمتة عملية الوصول إلى المعلومات بشكل مباشر عبر منصة موحدة للمعرفة. وتسعى منصة تمكين، منظومة التطوع الصحي، إلى تطوير آلية الحصول على المعلومات الخاصة بكل الأدلة الإجرائية والمعيارية والنماذج الموحدة للتطوع الصحي في وزارة الصحة.كما تتضمن المنصة نظام الاستشارات، ويمكن من خلالها لقاء مديري التطوع الاستشاري، وتعمل المنصة بذلك على تطوير الأداء الرقمي ورفع جودة العمل بين أفراد المنظومة.
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