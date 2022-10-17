روشن تطلق المرحلة الثانية من مشروع سدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة روشن للتطوير العقاري المبيعات للمرحلة الثانية من مشروعها الأول في الرياض «سدرة»، وذلك عقب نجاح تنفيذ المرحلة الأولى، إذ أظهرت المبيعات السريعة طلب السوق على مفهوم «روشن» للأحياء المتكاملة المجهزة بوسائل الراحة التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمُرضي.

ويشمل «سدرة» عددا من المميزات الفريدة، بما في ذلك التصميم الذي يمزج بين التصاميم التراثية والتقنيات المتطورة، وشبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة و»بيئة معيشية» مع شوارع صديقة للمشاة، وأطر عمل طويلة الأجل للصيانة والإدارة.

وتعزز المرحلة الثانية من «سدرة» مبدأ الاستدامة، مما يجعل الطبيعة في قلب المجتمع، إذ يتم إثراء الطبيعة في المجتمع بشكل أكبر خلال زراعة الأشجار وتعزيز الاستدامة، مع مسارات مخصصة للمشاة ومرتبطة مع شبكة من المسارات والمساحات الخضراء.

وتتمتع الوحدات السكنية في المرحلة الثانية من مشروع سدرة بكفاءة عالية، إذ توفر تخفيضا بنسبة 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة مقارنة بالوحدات المشابهة، إضافة إلى انخفاض بنسبة 17% في تكلفة المياه.

وتستمر روشن، بعد إطلاقها بنجاح أول مشاريعها «سدرة»، في توسيع رؤيتها حول مختلف أنحاء المملكة، فقد تم الإعلان أخيرا عن إطلاق مشروع العروس بجدة، الذي من المقرر أن يضيف 18,000 وحدة سكنية جديدة إلى شمال جدة، في حين يتم تطوير مجتمعات أخرى متكاملة بالكامل في 9 مدن في 4 مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، عسير).