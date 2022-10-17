30 مليارا مصروفات المنافع التأمينية للربع الثالث

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واستعرض التقرير تفاصيل المنافع والتعويضات الأخرى المصروفة لذات الفترة، حيث بلغت المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية حوالي 46 مليون ريال، وجاءت تعويضات نظام التعطل عن العمل «ساند» بأكثر من 187 مليون ريال.وبلغ عدد عملاء التأمينات الاجتماعية، أكثر من 12 مليون عميل حاليا ما بين متقاعد ومشترك ومستفيد، كما بلغت المنشآت الجديدة المسجلة للربع الثالث من العام الحالي أكثر من 121 ألف منشأة جديدة.
وحول عدد المعاملات المنجزة، بينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الثالث بلغ أكثر من 10.7 ملايين معاملة تم إنجازها الكترونيا بشكل كامل، كما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الالكترونية أكثر من 455 ألف مسجل جديد، في حين بلغ عدد زوار ومستخدمي الموقع الالكتروني أكثر من 6.2 ملايين زيارة، استفادوا من حزمة الخدمات الالكترونية المبتكرة التي تقدمها المؤسسة لعملائها والتي تسمح لهم بإنجاز تعاملاتهم بكل يسر وسهولة.
أبرز نتائج الربع الثالث 2022:
30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية.
46 مليون ريال معاشات مصروفة لفرع الأخطار المهنية.
187 مليون ريال تعويضات نظام التعطل عن العمل »ساند«.
12 مليون عميل بين متقاعد ومشترك ومستفيد.
121 ألف منشأة جديدة مسجلة.
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