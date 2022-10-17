11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وجنوب أفريقيا في 6 مجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد منتدى الاستثمار السعودي - الجنوب أفريقي في جدة توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في القطاعين الحكومي والخاص في 6 مجالات، هي: الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر وتحويل النفايات والخدمات اللوجستية وخدمات المسح الجوي، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز القطاعات الاستثمارية النامية بين البلدين وبين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب أفريقيا، كما ستعمل على نقل المعرفة والخبرات التقنية المتخصصة.

ونظمت وزارة الاستثمار منتدى الاستثمار السعودي - الجنوب أفريقي في جدة، بحضور الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير السياحة أحمد الخطيب، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، وبمشاركة واسعة من مسؤولي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

وأشاد وزير الاستثمار بعمق العلاقات الثنائية السعودية الجنوب أفريقية، بما فيها الاقتصادية والتجارية الممتدة لأكثر من 3 عقود، مشيرا إلى المزايا الاقتصادية والتنافسية للمملكة، حيث تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والعالم العربي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصادها تريليون دولار أمريكي، ولها دور رائد ومحوري في المنطقة، مضيفا أن المملكة تنمو بأسرع معدل بين اقتصادات مجموعة العشرين، كما تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين 3 قارات، ولديها خط ساحلي بطول 1200 كلم على طول البحر الأحمر تنقل عبره حوالي 15% من التجارة العالمية.

وحول العلاقات الاقتصادية السعودية الجنوب أفريقية، أوضح الفالح أن التجارة الثنائية بين البلدين في نمو مستمر، حيث زادت من 4.6 مليارات دولار في 2019 إلى حوالي 4.8 مليارات دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 5.3 مليارات دولار أمريكي في 2022، مؤكدا قدرة البلدين على تعزيز هذه الأرقام إلى مستويات أعلى بكثير، من خلال تفعيل الإمكانات التجارية واللوجستية الكبيرة لدى المملكة وجنوب أفريقيا.

وعدد الفالح مجالات التعاون ذات الأولوية بين المملكة وجنوب أفريقيا، التي تشمل الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والخضراء، الهيدروجين والطاقة الشمسية، التعدين، الزراعة وتجهيز الأغذية، الصناعة والتصنيع والصناعات الدفاعية والفضائية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي مجالات تعاون واعدة على كلا الجانبين، ونتمتع بخبرات وقدرات كبيرة في هذا المجال.

وشدد على أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة للبلدين، حيث تعد جنوب أفريقيا نقطة وصول رئيسة إلى القارة الأفريقية، بينما تعد المملكة بوابة مهمة للشرق الأوسط الأوسع ومحور ربط بين الشرق والغرب، منوها بالفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة في جميع المجالات.

واشتملت أعمال المنتدى على جلسات لاستعراض المشاريع الكبرى في المملكة، وجلسات حوارية في مجالات التعدين والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والطاقة والطاقة المتجددة، كما تخللت أعمال المنتدى جلسات ثنائية بين منشآت القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.

11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

المجالات:







الطاقة



المياه



الهيدروجين الأخضر



تحويل النفايات



الخدمات اللوجستية



خدمات المسح الجوي



الأهداف: