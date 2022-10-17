شكرا لقرائتكم خبر 70 صفقة ومذكرة تفاهم في فرنشايز جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمَ معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي «فرنشايز جازان» في نسخته الأولى فعالياته بصفقات جاوزت 70 صفقة ومذكرة تفاهم، بحضور أكثر من 5 آلاف زائر.

واستعرض رواد الأعمال والمستثمرون على مدى 6 أيام، مشروعاتهم وقصص نجاحهم وترسيخ علاماتهم التجارية، مؤكدين أن المعرض أتاح لهم لقاء المانحين والمطورين وأصحاب الخبرات التسويقية والقانونية وإبرامهم عددا من الصفقات مع المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية.

وجمع المعرض تحت سقفه أكثر من 70 علامة تجارية، وشهد مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين ورواد وأصحاب العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية وشركات التمويل، والجهات الحكومية المعنية والغرف التجارية وملاك العلامات التجارية المميزة المحلية والدولية.

كما تضمّن المعرض 16 جلسة حوارية لمتحدثين متخصصين في مجال الاستثمار والامتياز التجاري.

وأسهم وجود فروع الجهات الحكومية والتمويلية والقطاع الخاص في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي، مقدمين حزمة من الخدمات التي تمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.