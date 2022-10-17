شكرا لقرائتكم خبر 70 صفقة ومذكرة تفاهم في فرنشايز جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض رواد الأعمال والمستثمرون على مدى 6 أيام، مشروعاتهم وقصص نجاحهم وترسيخ علاماتهم التجارية، مؤكدين أن المعرض أتاح لهم لقاء المانحين والمطورين وأصحاب الخبرات التسويقية والقانونية وإبرامهم عددا من الصفقات مع المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية.وجمع المعرض تحت سقفه أكثر من 70 علامة تجارية، وشهد مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين ورواد وأصحاب العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية وشركات التمويل، والجهات الحكومية المعنية والغرف التجارية وملاك العلامات التجارية المميزة المحلية والدولية.
كما تضمّن المعرض 16 جلسة حوارية لمتحدثين متخصصين في مجال الاستثمار والامتياز التجاري.
وأسهم وجود فروع الجهات الحكومية والتمويلية والقطاع الخاص في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي، مقدمين حزمة من الخدمات التي تمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر 70 صفقة ومذكرة تفاهم في فرنشايز جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.