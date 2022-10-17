مطار الرياض الأعلى التزاما في سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الجوف، ومطار القريات مراكز المقدمة في التقرير الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر سبتمبر 2022م، وفقا لأربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، وتأتي تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وتتبع الهيئة العامة للطيران المدني ، في تقريرها، مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويا، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 55%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانيا بنسبة التزام 88%.

وفي الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

أداء مطارات المملكة

فئة المطارات الدولية

(أكثر من 15 مليون مسافر سنويا)

مطار الملك خالد الدولي بالرياض نسبة التزام 82%

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نسبة التزام 55%

فئة المطارات الدولية

(من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا)

مطار الملك فهد الدولي نسبة التزام 91%

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي نسبة التزام 82%

فئة المطارات الدولية

(من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا)

مطار أبها الدولي نسبة التزام 100%

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان نسبة التزام 88%

فئة المطارات الدولية

(أقل من مليوني مسافر سنويا)

مطار الجوف نسبة التزام 100%

فئة المطارات الداخلية

مطار القريات نسبة التزام 100%