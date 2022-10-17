أمير منطقة الحدود الشمالية: مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأوضح سموه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يأتي والمملكة تشهد نهضةً وتطوراً وتنميةً مستدامةً في المجالات كافة، وما واكب ذلك من مشاريع كُبرى وإنجازات غير مسبوقة، تعيش معه المملكة عهداً مشرقاً زاهراً يؤكد عزم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الثابت على أن تتبوأ مكانةً متقدمةً بين دول العالم.

وأشار سموه إلى أن الخطاب الملكي الكريم تميّز بشموليته، وعمقه، مؤكداً النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً، ومن ذلك نشر الوسطية والتسامح، والعدل والمساواة، وتأكيده -حفظه الله- على بذل كل الجهود من أجل استمرار توفير سبل الراحة والتيسير لقاصدي الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير العالمية.

ولفت سمو أمير منطقة الحدود الشمالية النظر إلى أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله -رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية ودعمت خطط التنمية في المجالات كافة, ومنها المضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغيرّ المناخي مستهدفةً الحياد الصفري للانبعاثات، والعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بالإضافة لتطرقه -أيده الله- إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي ومستدام لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص وزيادة فاعلية التنفيذ. ممَّا أسهم في تمتين الاقتصاد السعودي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في المؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والاهتمام بصحة المجتمع، ودعم رواد الأعمال، وتمكين المرأة وصنع نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان وكذلك تأكيده -أيده الله- على صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل لتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لينعم به كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء شاملاً و راصداً لأهم المنجزات خلال العام المنصرم ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي يقودها قائد الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومنها دعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وسأل سموه -الله عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

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Source almnatiq

