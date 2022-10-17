«واتساب» يحذر مستخدميه من «Whatsapp» مزيف

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حذر خبراء في أمن المعلومات من نسخة مزيفة من «واتساب» الخاص بالتواصل، تمكن قراصنة الإنترنت من ممارسة أنشطة خبيثة على الأجهزة المحملة لتلك النسخة، كسرقة البيانات.

وتظهر نسخة مزيفة لـ«واتساب» من وقت لآخر، من خلال استغلال شعبية التطبيق للنفاذ إلى هواتف المستخدمين، إذ تجاوز مستخدمو «واتساب» ملياري شخص.

وتتميز الخدعة الأخيرة بطريقة بارعة، إذ يعمل التطبيق المزيف بشكل مطابق تماماً للآلية التي يعمل بها التطبيق الأصلي، فيطلب الموافقات اللازمة لإنشاء الحساب، بما ذلك الرسالة القصيرة «أس أم أس».

وازدادت خطورة الأمر في أن مشغلي «التطبيق المزيف» أطلقوا حملة ترويج له على تطبيقات للتواصل.

ويستطيع المستخدمون اكتشاف النسخة المزيفة بقليل من التدقيق، إذ إنها تحمل اسم «YoWhatsapp»، وهذا الاسم يختلف عن الاسم الأصلي «Whatsapp»، باستباق «yo» للمسمى.

وبحسب موقع «livemint» التقني، كانت شركة أمن المعلومات «Kaspersky» أول من رصد هذا التطبيق المزيف.

وتكمن الخطورة في «واتساب المزيف» من كونه يتيح للمخترقين إجراء سلسلة من الأعمال الخبيثة دون علم المستخدم وموافقته، بما في ذلك النفاذ إلى المحادثات الخاصة به على تطبيق «واتساب الحقيقي» وسرقة بيانات الهوية وغيرها.

وينصح الخبراء بتحميل التطبيق من مصادره الرسمية وهي متاجر «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، لأمان هواتفهم.

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Source almnatiq

