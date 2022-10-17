لاعب منتخب القوى سجاد الخزعلي يتحدث لـ”سبورت 24″ عن تحقيقه “البرونزية” في البطولة الآسيوية

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تحدث لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، سجاد الخزعلي، عن حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة العشاري في البطولة الآسيوية لألعاب القوى لدرجة الناشئين بالكويت.
وقال سجاد الخزعلي في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم دعا الوالدين، بالإضافة إلى المجهود الذي بذله مدربه خلال الفترة الماضية قبل انطلاق البطولة.
وأوضح اللاعب أن حصوله على الميدالية البرونزية هو الإنجاز الأول له خلال مسيرته، موجها الشكر إلى الاتحاد السعودي لألعاب القوى على الدعم الذي يتلقاه اللاعب، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل بالحصول على الذهبية.
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Source akhbaar24
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