الاتحاد يُنهي الجدل حول مصير مدربه سانتو (فيديو)

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حسم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي، الجدل بشأن مصير مستقبل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي ارتبط خلال الأيام الماضية بالعودة غلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ولفرهامبتون.

وقال كعكي في تصريحات عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الوحدة: “لم نتلق أي عرض رسمي حتى الآن من ولفرهامبتون بشأن المدرب سانتو، ولكن في عالم كرة القدم من الممكن أن يحدث أي شيئ”

وأوضح: “الاتحاد لم يكن لديه الرغبة في رحيل المدرب، ولكن لم ندرى ما سيحدث إذا جاء عرض رسمي للتعاقد معه، ولكن نحن والمدرب قرارانا هو استمراره في القيادة الفنية بالاتحاد”.

وأشار: “سانتو مدرب محترف، وواضح وصريح، ولو كان هناك شيئ سنتحدث، نافيا وصول مدير أعماله إلى المملكة”، مؤكدا: “إذا حدث شيئ خارج عن إرادتنا سيكون هناك خطة بديلة خاصة أنه يوجد شرط جزائي كبير في عقده”.

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Source akhbaar24

