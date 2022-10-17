سياسي / رئيس الوزراء الصومالي يلتقي بنائبةَ رئيس أوغند

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بحر دار 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس

التقى رئيسَ الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مساء الأحد بنائبةَ الرئيس الأوغندي جيسيكا ألوبو, وذلك على هامش منتدى “تانا” العاشر الذي انطلقت أعماله في مدينة بحردار الإثيوبية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

01:15ت م

0003 بحر دار 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيسَ الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مساء الأحد بنائبةَ الرئيس الأوغندي جيسيكا ألوبو, وذلك على هامش منتدى “تانا” العاشر الذي انطلقت أعماله في مدينة بحردار الإثيوبية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//01:15ت م0003 www.spa.gov.sa/2392934 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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