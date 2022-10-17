“الصحة الخليجي”: 5 نصائح مهمة للتواصل الفعال مع كبار السن

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قدم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، نصائح مهمة للتواصل الفعال مع كبار السن منها الحرص على احترامهم.
وأوضح المجلس، أن النصائح تتضمن الترحيب بكبار السن عند قدومهم، والحفاظ على الاتصال البصري أثناء الحديث معهم، والجلوس وجهاً لوجه عند التواصل معهم.
ولفت إلى أنه يجب الحرص على احترام كبار السن خلال التواصل معهم، والإنصات لهم وتفهم جيداً ما يقولون وإشعارهم بالاهتمام.
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Source akhbaar24
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